Marchisio spinge Icardi e Pogba alla Juve

In un'intervista rilasciata a Tuttosport, Claudio Marchisio ha parlato del momento negativo che sta attraversando Paulo Dybala: "Sento spesso Paulo, siamo molto amici ed è consapevole del suo periodo negativo. Ha tanta voglia di rivincita, mi auguro che si trovi il modo di farlo coesistere con Ronaldo perché ha un talento pazzesco".

Uno dei nomi più caldi per l'attacco bianconero è quello di Mauro Icardi, ai ferri corti con l'Inter e la tifoseria nerazzurra: "Dybala con Icardi? Mauro è uno alla Trezeguet, in coppia con Dybala sarebbe perfetto. Anche anagraficamente parlando".

A centrocampo, invece, Marchisio consiglia: "Mi ha impressionato un sacco De Jong, mi sarebbe piaciuto vederlo in bianconero ma ormai ha fatto le sue scelte per il futuro. E allora, guardando questa Juve, dico che ciò che manca è un centrocampista che dia una spinta in più in fase offensiva e Pogba mi sembra perfetto. Non ho mai capito la sua scelta di tornare a Manchester, dove era già stato. Per crescere gli sarebbe convenuto trasferirsi in Spagna. Il ritorno di Paul sarebbe magnifico".

Il futuro di Massimiliano Allegri è tutto da scrivere ma, qualora dovesse salutare la Juventus, il centrocampista dello Zenit saprebbe come rimpiazzarlo: "Uno che credo non si possa avere: Jurgen Klopp. Mi piace da morire il suo gioco e mi piace il suo modo di interpretare il calcio, farebbe molto bene al calcio italiano. Ma se rimanesse Allegri non ci vedrei niente di male, perché è un allenatore che vince sempre e mica è poco".

Sul possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter: "Non mi farebbe impressione, è un professionista, quando c'è da ristrutturare si trova sempre bene. Le bandiere sono sempre più rare. E di solito chi se ne lamenta poi vorrebbe cambiare 10 giocatori su 11 della propria squadra".

SPORTAL.IT | 15-05-2019 18:16