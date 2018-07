Marchisio, spunta un'ipotesi sorprendente

Nel mercato 2018 della Juventus non ci saranno solo acquisti. Quel che è sicuro è che dopo il super-colpo che ha portato Cristiano Ronaldo a vestire la maglia bianconera, l’intenzione della società è quella di mettere a disposizione di Allegri altri campioni, in tutti i ruoli, affinché il tecnico livornese riesca ad amalgamare un vero e proprio squadrone che possa permettersi di guardare negli occhi senza paura le grandi d’Europa in modo da puntare dritti alla finale di Champions League, in programma il 1° giugno 2019 al Wanda Metropolitano di Madrid. Poco male se si trattasse di illustri cavalli di ritorno, come Bonucci o Pogba, o di vecchi obiettivi come Sergej Milinkovic-Savic. A tutto questo, però, dovranno corrispondere un buon numero di cessioni, di comprimari, ex titolari o colonne delle ultime stagioni, necessarie per dare ossigeno ai conti societari e ovviamente per semplici questioni numeriche. Cessioni che potrebbero scontentare la tifoseria, come quella di Gonzalo Higuain o quella di Claudio Marchisio. 'Il Principino' è reduce da un’annata ai margini e nonostante un buon avvio di stagione in pre-campionato non sembra poter scalare le gerarchie di Allegri.

Eppure, dire addio alla maglia che Claudio indossa dall’età di 12 anni non è una decisione che si prende a cuor leggero e in ogni caso Marchisio ha rassicurato da tempo i tifosi bianconeri che quella della Juventus sarebbe stata l’unica casacca della lunga carriera italiana del centrocampista, eccetto quella dell’Empoli vestita in prestito nella stagione 2007-2008. Uno scenario che potrebbe però cambiare clamorosamente di fronte alla corte del Parma. I crociati, tornati in A dopo la striscia record di tre promozioni consecutive, vogliono piazzare un colpo da copertina in un mercato finora non esaltante. I nomi di Balotelli e di Cassano non stuzzicano i tifosi, mentre quello di Marchisio potrebbe dare solidità ed esperienza alla linea mediana. Nessuna trattativa, almeno per il momento, ma attenzione al segnale mandato da Claudio che, sempre molto attivo sui social, ha postato un curioso messaggio su Instagram: “Amo tantissimo il prosciutto crudo, quindi da voi casco a pennello" ha scritto Marchisio rispondendo ai tifosi del Parma che avevano cominciato a discutere dell’acquisto clamoroso. Sogno di mezza estate oppure no, il mercato vive anche di questo…



SPORTAL.IT | 29-07-2018 19:25