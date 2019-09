Marchisio stregato da Falco

Filippo Falco è stato tra i migliori in campo a Torino, e ha trascinato il Lecce alla vittoria nel posticipo della terza giornata di serie A. A sottolineare la prestazione del numero 10 dei salentini anche l'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana Claudio Marchisio. "Gran bella partita #TorinoLecce Ma che bella partita ha fatto #FilippoFalco", è il tweet dell'ex Azzurro.

"Abbiamo più meriti noi che demeriti il Torino – ha spiegato Liverani dopo la vittoria -, e possiamo crescere molto. Sarei deluso se la squadra disputasse un campionato passivo, dobbiamo saper soffrire e far soffrire gli avversari, non dobbiamo mai buttar via la palla. La Var? La accetto, ma per me è più rigore quello su Belotti che quello su Zaza".

SPORTAL.IT | 17-09-2019 08:24