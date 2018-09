Marchisio verso una storica rivale della Juventus

Claudio Marchisio potrebbe a sorpresa ripartire dall'Italia, anzi da una storica rivale di quella Juventus che ha costituito il suo unico amore calcistico di sempre (insieme ovviamente alla Nazionale).

Il centrocampista nato a Vinovo è stato lasciato libero dalla Vecchia Signora nel corso dell'estate, in una decisione che ha lasciato interdetti, dispiaciuti e anche piuttosto arrabbiati i tifosi bianconeri che lo hanno sempre ritenuto uno di loro, una vera e propria bandiera societaria che peraltro aveva accompagnato la squadra dall'incubo della serie B ai sette scudetti consecutivi.

Marchisio è stato però giubilato dalla Juventus e ha provato a trovare una nuova collocazione. All'estero, però, dato che non riusciva a immaginare se stesso in patria con una casacca diversa da quella bianconera. I tentativi di trovare una destinazione in America non hanno però avuto seguito, dato che dalla MLS non sono arrivate chiamate degne di nota. Anche il mercato francese, che rappresentava una destinazione gradita, per ora non ha prodotto fumate bianche.

Ecco dunque emergere una soluzione che rappresenterebbe una colossale sorpresa ma anche un'avventura decisamente affascinante: la Roma.

Il club giallorosso si è privato di Kevin Strootman, finito a Marsiglia per la rabbia dell'ambiente e soprattutto lasciando un importante vuoto nella rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. Lo stesso Steven Nzonzi finora non ha convinto appieno (si guardi la partita contro il Milan), inducendo la dirigenza capitolina a cercare alternative sul mercato degli svincolati.

E lo stesso Marchisio rappresenta un'opzione di grande qualità, tanto che il padre-procuratore del giocatore e Monchi avrebbero già iniziato i contatti per capire se un ingaggio da parte della Roma possa essere una soluzione gradita a entrambe le parti.

Una soluzione che però, indubbiamente, piacerebbe molto poco ai tifosi di fede juventina.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 12:45