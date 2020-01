Marco Amelia è stato esonerato

Si è conclusa l'esperienza di Marco Amelia sulla panchina della Vastese. Il club abruzzese, che milita nel girone F di Serie D, ha infatti esonerato l'ex portiere di Roma, Milan e Livorno, campione del mondo nel 2006.

Amelia paga il deludente andamento della squadra, partita con propositi di alta classifica e invece lontana dalle prime posizioni, oltre che reduce da due sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro il Campobasso.

Per la sua sostituzione la società ha scelto di puntare su un tecnico di espeirenza come Massimo Silva, ex giocatore e allenatore dell'Ascoli, guidato anche in Serie A nella stagione 2005-2006 in coabitazione con Marco Giampaolo.

