Marco Baroni avvisa il Parma

La sconfitta contro la Spal ha ridotto al lumicino le speranze del Frosinone di restare in Serie A. Il calendario offre però ai ciociari un’ultima chance, in casa contro un Parma in crisi di gioco e risultati.

Marco Baroni non vuole sentir parlare di resa: “Non faremo un solo passo indietro. Daremo tutto nelle ultime nove partite. Contro la Spal abbiamo fatto 21 tiri in porta concedendo pochissimo a una squadra che già lo scorso anno militava in Serie A, ci è mancato solo il gol, ma adesso pensiamo solo al Parma, che è una squadra organizzata con individualità importanti”.

“La squadra fisicamente sta bene, ma ci servono i risultati per recuperare fiducia. Voglio vedere determinazione, coraggio e lucidità" ha aggiunto l'ex allenatore del Benevento.

Poche informazioni sulla squadra che scenderà in campo: “Paganini mezzala è una situazione interessante. Attacca sempre la profondità, tenerlo qualche metro più alto serve ad avvicinarlo alla porta”.



SPORTAL.IT | 02-04-2019 19:40