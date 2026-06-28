Marco Bezzecchi, come sta dopo la caduta ad Assen: l'aggiornamento da Aprilia. Mondiale compromesso?

Durante la gara del GP di Assen il leader del campionato MotoGP 2026 Marco Bezzecchi ha subito un brutto incidente. Fortunatamente il pilota Aprilia è cosciente, ma la botta rimediata potrebbe mettere a rischio la sua corsa mondiale? Il comunicato dalla casa di Noale

Marco Bezzecchi è stato vittima di un pauroso incidente nella gara del GP di Assen, decimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP. Diciamo subito che il pilota di Aprilia è rimasto cosciente, ma adesso bisogna capire l’entità dell’infortunio subito.

La dinamica dell’incidente di Bezzecchi ad Assen

Il riminese era in lotta per la top 5 del Gran Premio d’Olanda dietro Marc Marquez, quando è uscito di pista affrontando la curva 15, con la RS-GP slittata fuori dal perimetro del tracciato di gara finendo quindi sulla ghiaia. Sbalzato fuori, Bezzecchi è carambolato più volte. L’incidente è stata agevolato a quanto pare dalla chiusura dell’anteriore della sua moto, e ha destato subito apprensione per l’entità dell’uscita di pista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il comunicato di Aprilia

Fortunatamente il pilota, come abbiamo detto, è rimasto cosciente dopo questa botta, andandosi a sedere dalle parti della via di fuga. In seguito Aprilia ha diramato un comunicato ufficiale che ha fatto il punto della situazione:

“A seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il Direttore Medico della MotoGP, il dott. Ángel Charte. Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall’impatto, l’équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all’Ospedale Universitario di Groningen. Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell’ospedale”.

Un altro zero pesante per l’ex leader del campionato Bezzecchi

Stabilite le tutto sommato discrete condizioni e scampato il peggio, si può ragionare sul fatto che Bezzecchi ha incassato un altro pesante zero in campionato e nelle gare della domenica, dopo il ritiro in Ungheria (allora fu centrato dal compagno di squadra Jorge Martin) e dalla squalifica nel successivo round della Repubblica Ceca, a causa di una intemperanza nei confronti di un marshal. Il pilota poi si chiarì col commissario di pista, ma con l’incidente di oggi siamo a tre gare senza incassare punti mentre, ironia della sorte, il team cliente Trackhouse incassa la doppietta nella gara dopo quella nella sprint (ma questa volta a trionfare è Ogura davanti a Fernandez) e il compagno di squadra di Bezzecchi, Jorge Martin, grazie al terzo posto odierno balza in cima alla classifica. Dalla quale Marc Marquez resta sempre distante 40 punti.