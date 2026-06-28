Marco Bezzecchi, come sta dopo la caduta ad Assen: l'aggiornamento da Aprilia. Mondiale compromesso?

Marco Bezzecchi è stato vittima di un pauroso incidente nella gara del GP di Assen, decimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP. Diciamo subito che il pilota di Aprilia è rimasto cosciente, ma adesso bisogna capire l’entità dell’infortunio subito.
- La dinamica dell'incidente di Bezzecchi ad Assen
- Il comunicato di Aprilia
- Un altro zero pesante per l'ex leader del campionato Bezzecchi
La dinamica dell’incidente di Bezzecchi ad Assen
Il riminese era in lotta per la top 5 del Gran Premio d’Olanda dietro Marc Marquez, quando è uscito di pista affrontando la curva 15, con la RS-GP slittata fuori dal perimetro del tracciato di gara finendo quindi sulla ghiaia. Sbalzato fuori, Bezzecchi è carambolato più volte. L’incidente è stata agevolato a quanto pare dalla chiusura dell’anteriore della sua moto, e ha destato subito apprensione per l’entità dell’uscita di pista.
HIGH DRAMA! Marco Bezzecchi has gone down 💥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/c1MkrPwLNh
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026
Il comunicato di Aprilia
Fortunatamente il pilota, come abbiamo detto, è rimasto cosciente dopo questa botta, andandosi a sedere dalle parti della via di fuga. In seguito Aprilia ha diramato un comunicato ufficiale che ha fatto il punto della situazione:
“A seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il Direttore Medico della MotoGP, il dott. Ángel Charte.
Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche.
Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall’impatto, l’équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all’Ospedale Universitario di Groningen. Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell’ospedale”.
Un altro zero pesante per l’ex leader del campionato Bezzecchi
Stabilite le tutto sommato discrete condizioni e scampato il peggio, si può ragionare sul fatto che Bezzecchi ha incassato un altro pesante zero in campionato e nelle gare della domenica, dopo il ritiro in Ungheria (allora fu centrato dal compagno di squadra Jorge Martin) e dalla squalifica nel successivo round della Repubblica Ceca, a causa di una intemperanza nei confronti di un marshal. Il pilota poi si chiarì col commissario di pista, ma con l’incidente di oggi siamo a tre gare senza incassare punti mentre, ironia della sorte, il team cliente Trackhouse incassa la doppietta nella gara dopo quella nella sprint (ma questa volta a trionfare è Ogura davanti a Fernandez) e il compagno di squadra di Bezzecchi, Jorge Martin, grazie al terzo posto odierno balza in cima alla classifica. Dalla quale Marc Marquez resta sempre distante 40 punti.