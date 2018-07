Marco Borriello calciatore alla moda

Renzo Rosso, il nuovo proprietario del Vicenza, starebbe pensando a un ruolo anche all'interno di Diesel per Marco Borriello.

L'attaccante, che si è appena svincolato dalla Spal, diventerebbe testimonial per i marchi di abbigliamento dell'imprenditore: ciò giustificherebbe un esborso economico di alto livello finalizzato a un'operazione che avrebbe del clamoroso, perché il napoletano, da sempre in serie A, 'retrocederebbe' in un colpo solo di due categorie, benché, va detto, abbia appena compiuto 36 anni.

Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma in Veneto le voci si stanno facendo sempre più insistenti.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 09:35