Marco Borriello chiama la Fiorentina.

Stuzzicato su un suo possibile approdo in viola, l’attaccante non ha affatto chiuso le porte: “Montella già mi voleva portare, poi però andai alla Juve e vinsi lo scudetto – le sue parole a margine di un evento -. Corvino lo conosco bene, mi portò a Bologna. Chi non vorrebbe giocare alla Fiorentina…hanno un attaccante forte ma alla mia età devo valutare. Se mi faranno una proposta valuteremo”.

Poi sulla Spal risponde così: “È stato un anno in cui non ci siamo trovati bene, né dal punto di vista medico né da quello tecnico. Sono ancora sotto contratto con la SPAL: se mi vorranno ancora in squadra mi comporterò da professionista”.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 13:30