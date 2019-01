Marco Borriello resta a secco e cambia vita

Il nome di Marco Borriello ha riempito parecchie pagine delle cronache dello scorso mercato estivo. A dispetto dei suoi 37 anni l’attaccante napoletano era pronto per vivere un’altra esperienza dopo l’avventura finita male alla Spal per dimostrare che l’exploit dei 16 gol con il Cagliari nella stagione precedente non era stato il suo canto del cigno. Anche per questo la notizia della firma per l’Ud Ibiza, club della terza divisione spagnola, avvenuta a fine agosto, aveva sorpreso tutti, oltre che scatenare le prevedibili battute vista la location scelta, non certo disprezzabile a livello di panorama e di tenore di vita.

Ospitate tv ed entusiasmo a fiumi, eppure cinque mesi dopo è già tutto finito. Cinque come le partite giocate da Borriello da settembre in avanti, senza segnare un gol, così ecco l’annuncio postato direttamente dal giocatore, che attraverso il proprio account Instagram ha informato i followers di avere rescisso il contratto con l’Ibiza, restando però a disposizione della società per altre mansioni:

"Cari amici, vi comunico di aver risolto, di comune accordo con la società, il contratto per prestazioni sportive che mi legava all'Ibiza. Con l'occasione rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti al presidente Amadeo Salvo e a tutto lo staff, oltre che alla città di Ibiza. Faccio inoltre un grande in bocca al lupo alla squadra, del quale resterò sempre tifoso. Anche per questo ho deciso di risolvere anticipatamente il contratto, al fine di consentire alla società di operare nel migliore dei modi sul mercato invernale per il perseguimento degli obiettivi prefissati. Termina pertanto la mia avventura calcistica in città, ma proseguirà il progetto sportivo con l'UD Ibiza. Resterò quindi al fianco del presidente, dal quale ho il desiderio di apprendere quanto più possibile in vista della mia prossima esperienza professionale. Vi saluto tutti e a presto".

Lo score di Borriello in Spagna si ferma quindi a 380 minuti giocati e zero gol, ma resta il dubbio: addio al calcio o pausa di riflessione per studiare da dirigente prima di un’ultima avventura?



