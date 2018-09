Marco Giampaolo è inconsolabile

Una Sampdoria già stanca e con una rosa corta, in particolare in attacco, si arrende all’ultimo secondo all’Inter. La prima sconfitta interna della stagione è fonte di sincero dispiacere per Marco Giampaolo, quasi inconsolabile ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La mia preoccupazione era arrivare al 95’, purtroppo ero senza cambi in attacco e temevo i minuti finali. Abbiamo giocato alla pari e per questo dispiace ancora di più perdere. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ci è mancata la forza di tenere il pallone, abbiamo giocato una partita più difensiva del solito. Nel primo tempo invece avevamo fatto benissimo. C’è tanto rammarico per questa sconfitta, non riesco ad accettarla”.

“Avessi avuto attaccanti a disposizione nel secondo tempo li avrei mandati in campo per allungare la squadra – ha aggiunto Giampaolo, prima di effettuare un parallelismo con la partita del Tottenham – Ho visto la partita, loro hanno perso quando hanno smesso di giocare, purtroppo è successo anche a noi”.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 23:30