Marco Giampaolo nuovo allenatore salvezza della Cremonese dopo Nicola, ufficiale: la carriera da specialista

Ufficiale l'addio al tecnico dopo le indiscrezioni delle ultime ore: nuova era e operazione salvezza per la squadra lombarda

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Era atteso nella tarda mattinata di oggi il comunicato di esonero per Davide Nicola e così è stato. La Cremonese ha un obiettivo dichiarato, per la stagione in corso, ed è rimanere in Serie A per evitare la retrocessione. L’erede designato, sulla panchina del club tornato nel massimo campionato è l’umo indicato nelle ultime ore, Marco Giampaolo. Un ritorno dopo l’esperienza sulla panchina della società lombarda con un compito differente, quello di centrare la permanenza ai piani alti del calcio grazie a una sequenza di risultati che stentano a vedersi dopo l’avvio top a inizio campionato con la vittoria sul Milan.

Cremonese, esonerato Nicola: ecco Giampaolo

Oggi il compito che la proprietà e la dirigenza grigiorossa affidano a uno specialista come Giampaolo è quello di rimanere in A. E di risollevare l’ambiente nonché la squadra che attraversa una situazione di crisi che ormai dura da mesi perché la Cremonese stenta a trovare la continuità utile a emanciparsi dalla zona rischiosa della classifica e a mettersi al riparo da esclusioni eclatanti. Dell’avvicendamento si vociferava da qualche ora, ma il comunicato è stato reso noto solo nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo.

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“U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.

Guardiamo le statistiche: l’ultima vittoria risale al 7 dicembre 2025, contro il Lecce poi 11 sconfitte e 4 pareggi per un totale di 24 punti e terzultimo posto: al momento sarebbe retrocessione. La situazione, insomma, è grave ma non ancora senza speranza. Poco fa l’arrivo di Giampaolo al centro sportivo del club e il relativo annuncio:

“La Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra. Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro”.

La carriera tra alti e bassi di Giampaolo

Giampaolo è ormai uno specialista delle operazioni salvezza, l’ultima delle quali compiuta proprio alla guida del Lecce subentrando a Gotti, altro candidato valutato dalla Cremonese per sostituire Nicola. Anni addietro fu proprio il tecnico abruzzese a garantire la A al Cagliari nella stagione 2006/07 per poi essere allontanato da Cellino di nuovo. Situazione simile anche con l’Empoli che poi ha lasciato.

Oltre alle operazioni salvezza, sono stati tanti, numerosi gli esoneri legati alla sua carriera. Oltre a Cagliari, da citare anche quello al Torino, ma anche dal Milan e il ritorno alla Samp.