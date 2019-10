Marco Giampaolo rivoluziona il Milan: si salvano solo in 4

Il Milan è alle corde: sabato contro il Genoa a Marassi Marco Giampaolo è consapevole di giocarsi la panchina ad appena tre mesi dal suo approdo nel mondo rossonero. Il tecnico abruzzese, secondo quanto filtra da Milanello, è pronto a rivoluzionare la squadra per tornare alla vittoria e non farà sconti a nessuno: i suoi punti di riferimento sono solo 4, e a questi si aggrapperà nei prossimi giorni per riuscire a salvare il suo lavolo.

Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Hakan Calhanoglu e Jesus Suso: da questi giocatori Giampaolo ricostruirà il Milan, cercando di dare quell'identità e quel gioco che finora sono totalmente mancati al Diavolo.

In attacco Krzysztof Piatek perde il posto: il numero 9 rossonero non riesce a scuotersi ed è il simbolo delle difficoltà realizzative della squadra, ferma ad appena quattro gol (di cui due su rigore) in campionato. Il Pistolero contro il Genoa potrebbe lasciare il posto a Rebic, che sarà inserito nel tridente con Leao spostato al centro e l'intoccabile Suso.

Un incubo per il polacco, che l'anno scorso nelle prime 6 gare aveva segnato 8 reti.

A centrocampo è possibile il ritorno dal 1' di Paquetà, in ballottaggio con Bonaventura, pronto a riconquistarsi il suo posto nella mediana rossonera. In regia Biglia al posto del deludente Bennacer. In difesa Duarte sostituirà lo squalificato Musacchio, Hernandez potrebbe essere spodestato da Rodriguez sulla fascia sinistra.

Sulla panchina di Giampaolo si è stagliata nelle ultime ore l'ombra di Arsene Wenger. L'ex allenatore dell'Arsenal ha ammesso di avere ricevuto delle offerte interessanti e non vede l'ora di rimettersi al lavoro: "Ho ricevuto offerte interessanti, alcune delle quali le sto valutando. Ho preferito non rientrare a caldo, ma voglio tornare a sentire l'adrenalina della competizione".

SPORTAL.IT | 03-10-2019 10:11