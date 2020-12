Marco Giampaolo sa dove migliorare

Ancora una rimonta subita per il Torino, che a Napoli vede sfumare la vittoria al 93′ per una magia di Lorenzo Insigne.

I granata chiudono il 2020 da soli all’ultimo posto con 8 punti, ma Marco Giampaolo si aggrappa alle prestazioni della squadra: “Non possiamo cambiare il passato – le parole di Giampaolo a ‘Sky Sport’ – Dobbiamo navigare in questo mare tempestoso, ma questa prestazione mi conforta, anche se devo dire che di partite ne abbiamo sbagliate poche. Il Toro ha sbagliato nei dettagli, che ci hanno messo in una posizione di classifica scomoda. È lì che dobbiamo migliorare”.

“Siamo stati bene in campo – prosegue l’analisi – Nella fase di non possesso abbiamo avuto concentrazione, il Napoli ha qualità e la devi rispettare. Ci siamo presi quello che ci hanno concesso, ma non abbiamo regalato nulla. Siamo rimasti attaccati alla gara, con grande rispetto di noi stessi. Ora occupiamo una classifica che non rispecchia i nostri valori”.

Lo spettro dell’esonero sembra più lontano: “Non ho sentito il presidente, ma sono fiducioso. Da gennaio bisognerà giocarsi ogni gara come se fosse l’ultima”.



OMNISPORT | 24-12-2020 00:16