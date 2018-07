Marco Perini resta in Brianza: Folgore

Tutto nero su bianco tra la Folgore Caratese e Marco Perini, il centrocampista centrale voluto fortemente da mister Siciliano per dettare i tempi del gioco brianzolo. Classe 1985, Perini arriva a Carate Brianza dopo l'ultima stagione in Serie C con la maglia Monza, collezionando 19 presenze (875 minuti giocati). L'anno prima, sempre con i biancorossi aveva vinto il campionato di serie D e lo Scudetto, mettendo insieme 22 presenze e 2 reti. In carriera tra Serie C e D ha totalizzato 306 presenze e 11 reti.

"Sono brianzolo e molto legato a questo territorio. Ho giocato nel Monza, nel Renate e di nuovo al Monza dove ho vissuto le ultime due stagioni, prima in D e poi in C, e ora sposo il progetto sportivo della Folgore Caratese. Società dalle idee chiare e che fin da subito ha rispecchiato il mio credo di professionismo pur facendo la serie D. Per me si tratta di una sfida stimolante in una realta calcistica tra le migliori in assoluto di questa categoria. Ringrazio il presidente Criscitiello e il direttore sportivo Cicciù per avermi portato al centro di questo progetto. Volevano me e lo hanno dimostrato da subito e questo è stato determinante per la mia scelta. Tecnicamente sono un centrocampista centrale, mi adatto senza problema al 4-4-2 di fianco ad un altro centrocampista e al 4-3-3 davanti alla difesa e cerco di abbinare la fase dell'interdizione alla creazione del gioco come regista puro".

Marco Perini è il quarto acquisto della Folgore Caratese, dopo il difensore Giuseppe Caccatore, l'attaccante François Daynè e il centrocampista Claudio Poesio. Oltre al riconfermato allenatore Sandro Siciliano e al preparatore dei portieri Simone Dellara, sono otto i confermati: il portiere Brian Rainero, i difensori Mattia Monticone, Davide De Rosa, Samuele Cattaneo e Daniele Bustreo, i centrocampisti Filippo Bianco e Umberto Vingiano e l'attaccante Simone Moretti.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 13-07-2018 17:05