Marco Spissu e un compleanno da record

Un compleanno da record per Marco Spissu, 24 anni martedì.

22 punti con 6 recuperi e 6 assist per un eccezionale 34 di valutazione contro Brindisi. "Onestamente non me ne frega molto di avere fatto il record, io guardo agli obiettivi di squadra. Volevamo vincere. Ma non ci abbattiamo certo per una sconfitta, sappiamo che dobbiamo dare tutti di più e voglio vincere la prossima gara, e poi quella successiva" racconta al 'Corriere dello Sport'.

"Siamo una buonissima squadra, appena ci riprendiamo dagli infortuni e recuperiamo tutti, possiamo dare fastidio a chiunque" aggiunge il giovane sardo.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 11:20