Marco Van Basten cambia vita

Addio improvviso nella famiglia della Fifa. La Federazione Internazionale ha infatti annunciato le dimissioni di Marco Van Basten dal ruolo di direttore dell’area sviluppo tecnico.

L’ex centravanti del Milan e della Nazionale olandese ricopriva questo incarico dal 2016 e ha giustificato la scelta con motivazioni personali: “Sono stati due anni belli e interessanti, ma ora ho scelto di mettere la parola fine a questa mia esperienza – ha spiegato Van Basten – Innanzitutto voglio avere la possibilità di passare più tempo ad Amsterdam con la mia famiglia, questo è il fattore principale che mi ha portato a prendere questa decisione. Dall’alto di una posizione che mi ha dato la possibilità di esercitare un’influenza sul calcio ho imparato molto. E l’introduzione del VAR ai Mondiali di Russia 2018, per me, rimarrà una grande pietra miliare”.

Prima di entrare nella Fifa Van Basten era stato allenatore in prima e poi vice dell’Az Alkmaar e poi, dal 2015, tecnico in seconda della Nazionale olandese nelle gestioni di Danny Blind e Dick Advocaat.

Nella carriera da allenatore 'Il Cigno di Utrecht' ha avuto esperienze anche con Ajax, Herenveen e come ct in prima dell’Olanda al Mondiale 2006, chiuso agli ottavi di finale, e all’Europeo 2008, dove l’Olanda fu eliminata ai quarti di finale.

A salutare Van Basten ha pensato Zvonimir Boban, ex compagno dell'olandese al Milan e segretario generale della Fifa: "Dal 2016, Van Basten è stato assolutamente determinante per la crescita della Divisione Sviluppo Tecnico dell’organizzazione. Il suo è stato un ruolo importante soprattutto per aver avvicinato le istituzioni e la comunità tecnica. Inoltre ha dato un importante apporto per l’introduzione dello strumento tecnologico nel calcio. Per questo lo ringrazio per il lavoro svolto con la Fifa e gli auguro le migliori fortune per il futuro".

