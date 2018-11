Marco Verratti si scusa: arriva la stangata

Marco Verratti si è scusato dopo la disavventura accaduta nella notte tra martedì e venerdì, quando è stato fermato dalla polizia a Parigi mentre era alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti per chi ha conseguito da poco la patente.

"Ho fatto una stupidata, mi servirà per il futuro – ha dichiarato il centrocampista pescarese dopo la vittoria contro il Lilla per 2-1 -. Ho vissuto un paio di giornate difficili, mi sono scusato subito perché so di aver sbagliato. Ma sono ancora giovane, anche se questo non mi autorizza a comportarmi così. Mi servirà per il futuro, per spiegare ai miei figli di non ripetere certi errori. In campo volevo dare qualcosa in più, perché sapevo che avevo qualcosa da farmi perdonare. Mi sono scusato, non succederà più".

"Tuchel mi ha detto che il mio è stato un errore. Ma ripeto, può succedere a tutti, calciatori o no. Sono il primo ad essere deluso perché ho fatto una stupidata. La squadra ha accettato le scuse, voltiamo pagina", ha concluso l'Azzurro, che in campo ha brillato fornendo una serie di assist e passaggi decisivi al duo Mbappé-Neymar.

Anche lo stesso tecnico del Paris Saint Germain, Tuchel, non sembra particolarmente arrabbiato per la vicenda: "A Marco è andata bene perché tutto è successo ben lontano dalla partita. Tocca al club affrontare la cosa, io mi occupo della parte sportiva. Diciamo che ha avuto fortuna".

Secondo quanto riportano i media francesi, Verratti pagherà una multa salata, intorno ai 40mila euro, pari al 5% dello stipendio da 800mila euro mensili, per non aver rispettato il codice etico del club parigino.

SPORTAL.IT | 03-11-2018 12:30