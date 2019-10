Marconi: "Pisa mi ha dato una grossa mano"

L'attaccante del Pisa Michele Marconi, attuale leader della classifica marcatori di B con Iemmello, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Il derby con il Livorno? In città si sente molto l’attesa. Vincere sarebbe un bel regalo ai tifosi, per noi deve essere una gara come un’altra". Sul suo momento: "In questi dieci anni qualcuno non ha creduto in me, ma non cerco scuse: ho fatto scelte sbagliate, colpa mia. Prima correvo dietro a tutti, ora corro meglio, sono maturato e ho trovato il contesto giusto. Pisa mi ha dato una grossa mano: spero di restare a lungo".

Marconi è partito forte ma è da diverse gare che è a secco: "Non segno dalla partita contro l’Empoli? Nel calcio è fisiologico, non vivo questo digiuno con apprensione. L’importante è fare punti". "Chi temo per la classifica marcatori? Ogni squadra ha uno/due attaccanti forti. Fatemi salvare, mi basta quello: la classifica marcatori la lascio agli altri".

SPORTAL.IT | 23-10-2019 11:40