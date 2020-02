Marcos Alonso strizza l'occhio all'Inter

Il padre del terzino del Chelsea Marcos Alonso apre a un ritorno in Italia del figlio ai microfoni di calciomercato.it: "Parla sempre dei suoi mitici tre anni a Firenze, dice che la Serie A è un campionato bellissimo e continua ad essere molto legato all'Italia perché ha tanti amici lì. Ha un ottimo ricordo. Tornare in Italia? Non lo so, è difficile da dire".

"Ha ancora tre anni di contratto col Chelsea, non dipende da lui, ma dalla volontà del club inglese. Posso solo dire che mio figlio adora l'Italia…". Su di lui c'è il forte interesse dell'Inter.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 16:02