Marelli: "A Ferrara non era rigore"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro.

"La Penna è un arbitro molto bravo, non lo nascondo – ha detto -. Al momento del contatto era coperto dal corpo di Vicari, la sua è stata una sensazione, basta guardare il fermo immagine. In quella situazione è andato ad intuito, può succedere. Quello che va evitato è di fischiare, in area, un calcio di rigore a sensazione. A livello tecnico è sbagliato, si va incontro ad essere corretti e ad una valutazione non positiva da parte dell'osservatore. Il fallo di mano di Vicari è casuale, non ci sono elementi di punibilità, infatti non è questo il problema, ma l'interpretazione. Intervento VAR? Sul contatto tra giocatori, il VAR non interviene quasi mai. Ci sono contatti di vari tipi, migliaia ed il VAR è molto rigido. Sul tocco di mano, o c'è o non c'è, non ci sono valutazioni da fare. Il braccio, ieri, era attaccato al corpo. Gli elementi non punibili sono: pallone ad un metro e mezzo, braccio attaccato al corpo, tutte condizioni che si sono verificate ieri. Ho visto SPAL-Napoli, guardo spesso gli azzurri perché mi divertono. Quando ha fischiato il calcio di rigore ho pensato non fosse rigore, infatti il VAR l'ha confermato".

SPORTAL.IT | 28-10-2019 17:08