Marelli fa chiarezza su episodi Napoli-Barca, è polemica

Nelle analisi dei principali quotidiani sportivi seguita a Napoli–Barcellona la direzione di gara di Felix Brych viene in gran parte promossa. Tra coloro che elogiano l’arbitro tedesco c’è anche Luca Marelli, che su Twitter s’è focalizzato in particolar modo sull’episodio finale dell’espulsione di Arturo Vidal.

“Fallo imprudente, ‘mass confrontation’ e doppio giallo a Vidal: la perla di Brych al San Paolo”, si legge nel tweet dell’ex arbitro che con quattro fotogrammi analizza quanto avvenuto nei minuti conclusivi dell’incontro.

L’analisi di Marelli

Marelli divide l’azione a partire dall’intervento in netto ritardo del cileno su Mario Rui, passando poi al confronto “testa a testa” (la cosiddetta “mass confrontation” nella terminologia arbitrale) tra i due giocatori, fino alle ammonizioni comminate da Brych: una per ciascun giocatore per il “testa a testa” più una seconda per Vidal a causa del fallo precendente.

“Perfetta la procedura – conclude Marelli – due gialli mostrati uno in seguito all’altro e seguiti da cartellino rosso”. L’elogio dell’ex arbitro a Brych, però, si trasforma in polemica nei commenti dei follower, molti dei quali ricordano come “perle” del genere non capitino mai nel campionato di Serie A, ma solo in Europa.

“In Italia è diverso”

“Noi non siamo abituati a queste perle arbitrali in Italia… Abbiamo arbitri mediocri, anti VAR e perennemente succubi di una sudditanza psicologica atavica che dura ormai da decenni! Grazie Aia, grazie Nicchi”, scrive ad esempio Max. Marelli replica piccato: “Perennemente attaccati ad idee senza alcun senso”.

Inter-Landia, invece, sottolinea un altro merito di Brych, ovvero quello di aver fatto spesso correre il gioco. “Che bello vedere gli arbitri europei che non fischiano per ogni minimo falletto e contatto”. E Marelli, a difesa dei fischietti italiani: “che bello non vedere i calciatori protestare in continuazione…”.

Andrea va oltre, provando a concentrarsi sui motivi della differenze tra Serie A e Europa: “È soltanto più bravo degli altri? Cioè, nel senso, perché in Italia non si riesce a essere così risoluti e decisionisti? È un problema solo di singoli o anche di sistema?”, scrive il follower. Gli risponde Abbi: “È assolutamente vero, Luca questo atteggiamento lo paga ogni qualvolta analizza gli episodi. Ciclicamente è aggredito verbalmente dai tifosi della squadra che ‘subisce’ una sanzione non gradita e a turno è juventino, interista, laziale ecc ecc. Vi sfido a dire il contrario”.

Marelli, infine, punta a smentire chi gli dice che in Italia episodi del genere non si sono mai visti. “Ovviamente il doppio giallo ad un medesimo giocatore è evento raro – conclude l’ex direttore di gara – ma è accaduto in Chievo–Frosinone, dicembre 2018, arbitro Rocchi. Il problema è che si è prevenuti nei confronti degli arbitri italiani”.

