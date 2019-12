Marelli fa chiarezza su errori pro Juve e contro il Napoli

Non è stata una domenica felice per gli arbitri, sia in campionato che in Supercoppa. Lo fa notare l’ex fischietto Luca Marelli che sul suo blog si sofferma in particolare su Sassuolo-Napoli e Lazio-Juventus, rilevando gli errori di Chiffi e Calvarese.

QUI NAPOLI – Marelli parte da Chiffi e spiega gli episodi contestati, iniziando dal 32′ quando il Napoli perde il pallone sulla fascia sinistra e Mario Rui, nel tentativo di riconquistarlo, si scontra con Muldur: “Il fallo di Mario Rui, inutile e certamente imprudente, è chiarissimo. Chiffi non fischia, si volta verso il centro del campo ed interviene in netto ritardo, ammonendo Mario Rui. Evidente che sia stato aiutato da qualcuno in campo (il secondo assistente?) dopo aver misteriosamente deciso di non interrompere il gioco”.

IL RIGORE – Al 48esimo minuto proteste del Napoli per un possibile calcio di rigore per un contatto in area tra Hysaj e Locatelli, sugli sviluppi di un angolo: “La posizione di Chiffi è eccellente. La trattenuta ai danni di Hysaj è plateale. Svista grave in campo, poco convincente la scelta del VAR di non chiamare Chiffi alla “on field review”. Il calcio di rigore andava concesso”.

IL GOL ANNULLATO – Al minuto 79 il Napoli segna con Callejon che, quasi casualmente, devia in porta di testa una respinta del portiere Pegolo su tiro di Mertens. Errore (non grave: si tratta di pochissimi centimetri) dell’assistente Bresmes che convalida la rete ma viene giustamente corretto dal VAR che rileva la posizione irregolare di Callejon sul tiro di Mertens.

QUI JUVE – Per Marelli è stata una prestazione dai due volti per Calvarese primo tempo con tanti errori, seconda frazione praticamente perfetta in Lazio-Juve. All’ottavo minuto l’episodio più importante della gara che rimane un errore grave. Luis Alberto si libera al limite dell’area e calcia verso la porta della Juventus. Matuidi interviene in netto ritardo sul centrocampista della Lazio a pochi metri da Calvarese: L’arbitro non fischia ed assegna un calcio di rinvio alla Juventus.

L’ERRORE – L’errore è evidente:velocità elevata, ginocchio quasi completamente esteso, piede a martello sulla gamba dell’avversario, pallone già calciato. Episodio da espulsione e sul quale mi aspettavo l’intervento del VAR per richiamare l’arbitro alla “on field review“. In realtà il VAR Mazzoleni, per motivi che appaiono poco giustificabili, conferma la scelta di Calvarese. “Accade, però, qualcosa di estremamente grave in questa circostanza: Calvarese, dopo aver assegnato il calcio di rinvio, ammonisce Matuidi per il fallo commesso. Questa decisione non ha alcun senso: se Calvarese ha deciso di punire l’azione del centrocampista della Juventus, avrebbe dovuto riprendere con un calcio di punizione diretto dal limite per la Lazio dato che il contatto è avvenuto molto prima che il pallone uscisse dal terreno di gioco”.

GLI EPISODI – Tra gli altri episodi presi in considerazione anche il presunto fallo da rigore di Lucas Leiva su Higuain (“Calvarese lascia proseguire ed è la scelta corretta: non c’è alcuna infrazione di Lucas Leiva che tocca solo il pallone e semplicemente mette fuori tempo l’avversario”) e l’espulsione al 92′ di Bentancur. Calvarese vicinissimo, infrazione evidentissima, fallo imprudente chiaro, seconda ammonizione inevitabile. Quel che accade successivamente rischia di costare carissimo a Bentancur che protesta prima in campo con Calvarese e soprattutto a bordo campo, andando faccia a faccia con il quarto ufficiale Maresca. Ottimo Maresca che rimane impassibile, ascolta e, probabilmente, scriverà. E Bentancur rischia non poco, dipende da quel che ha detto a Maresca.

SPORTEVAI | 23-12-2019 10:28