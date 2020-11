Marelli: Sbagliati arbitri per Milan-Fiorentina e Benevento-Juve

Sono state tutte indovinate le designazioni di Rizzoli per le partite del weekend in serie A? Per Luca Marelli la risposta è ni. L’ex arbitro comasco, sul suo canale youtube, analizza le principali partite di serie A e si dice perplesso su alcune scelte, soprattutto Abisso per Milan-Fiorentina ma anche per Pasqua che dirigerà Benevento-Juventus.

Marelli perplesso sull’arbitro di Benevento-Juve

Marelli parte da Benevento Juve e dice: “Designazione particolare per Pasqua che ha arbitrato Juve-Verona di recente e ha avuto parecchi problemi soprattutto in area, ha già arbitrato 3 anni fa Benevento-Juve quando ci furono polemiche per un rigore al limite dell’inesistente per un presunto fallo su Higuain, dopo quella partita si perse. E’ una designazione che fa riflettere, potrebbe essere anche una scelta furba di Rizzoli dargli una partita che in passato l’ha messo molto in difficoltà”.

Marelli contesta Rizzoli per Abisso a San Siro

Più critico Marelli per Milan-Fiorentina affidata ad Abisso: “Mi incuriosisce perché la settimana scorsa c’è stato l’episodio del rigore assegnato all’Inter su cui io stesso ho cambiato idea perché avevo dimenticato l’interpretazione Uefa-Fifa in base alla quale era un penalty da non assegnare e al Var c’era proprio Abisso. Perché fargli a rbitrare allora Milan-Fiorentina?

“O Rizzoli non conosceva quella regola e in tal caso è una storia da chiarire subito nei vertici arbitrali o, siccome in pochi la ricordavano, il sospetto è che abbia deciso per questa designazione disinteressandosi della questione e questo non mi piace”.

Per gli altri big-match di giornata invece Marelli dà l’ok: “Per Napoli-Roma c’è Di Bello che ha la chance di dimostrare ancora una volta il livello eccellente che sta avendo, sono contento per lui. Bene anche Irrati per Sassuolo-Inter, partita importantissima e di primissima fascia: quest’anno Irrati, a differenza dell’anno scorso, sta facendo benissimo”.

SPORTEVAI | 27-11-2020 10:28