Dopo la lunga sosta per le nazionali, il weekend ha complessivamente sorriso agli allenatori italiani all’estero. Enzo Maresca ha compiuto un capolavoro a Liverpool e il Manchester City vola in Premier League. Molto bene anche Farioli, che col Porto sa solo vincere (ma questa volta con l’aiutino del Var). Non può che essere positivo il bilancio per Inzaghi, primo in Arabia Saudita con l’Al Hilal, Ancelotti e Italiano, sempre più in rampa di lancio in Francia e Turchia. Male, invece, è andata a Pirlo. E De Zerbi, salvato da Solanke in pieno recupero nel big match contro il Manchester United a Old Trafford, rimanda ancora l’appuntamento con i 3 punti.
Maresca da 10 e lode, Farioli con l’aiutino: da Ancelotti a De Zerbi, top e flop degli allenatori italiani all’estero
Maresca travolge il Liverpool e vola in Premier League, Farioli allunga in Portogallo tra le polemiche. Inzaghi, Italiano e Ancelotti sorridono, De Zerbi e Pirlo in difficoltà