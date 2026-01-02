Maresca, l’addio al Chelsea tra le polemiche: il club stizzito dai contatti con Juventus e City. Il messaggio di Guardiola

La storia d’amore tra il Chelsea ed Enzo Maresca finisce nel peggiore dei modi: attriti e malumori tra il tecnico e il club andavano avanti già da mesi. E di mezzo c’è anche l’interesse della Juventus

Un addio tra le polemiche. Solo qualche mese fa Enzo Maresca veniva celebrato come un eroe dai tifosi del Chelsea in seguito della vittoria del Mondiale per club. Ora invece va via da esonerato e tra i fischi dei fan dei Blues, in una storia che sembra avere più di un retroscena.

Maresca, l’addio al Chelsea tra le polemiche

Una storia d’amore con tanto di luna di miele negli Stati Uniti coronata dalla vittoria del Mondiale per club. Sembrava tutto perfetto tra il Chelsea ed Enzo Maresca e invece nel breve volgere di qualche settimana la situazione è letteralmente precipitata con il tecnico che da eroe è finito alla porta con un esonero che in Inghilterra sta facendo discutere. I risultati dell’ultimo periodo sono stati piuttosto deludenti e a costare caro è stato il pareggio contro il Bournemouth che manda i Blues fuori dalla zona Champions. Ma oltre ai cattivi risultati ci sarebbe stato anche tanto attrito tra il tecnico e la dirigenza a partire dai giocatori da mandare in campo.

Il retroscena su Juventus e City

Secondo il Telegraph i malumori in seno al club londinese sono cominciati già nel mese di novembre con il pareggio contro l’Arsenal che ha dato vita a tutto ma c’è anche chi sostiene che fosse lo stesso Maresca a essere alla ricerca di una via di uscita dal club nonostante le parole d’amore rivolte alla squadra e ai tifosi. Inoltre sempre il quotidiano inglese rivela che molte cose sono cambiate da quando l’allenatore italiano ha deciso di affidarsi alle cure di Jorge Mendes che avrebbe cominciato a proporlo in giro. E da contratto Maresca ha dovuto comunicare al Chelsea anche di avere avuto contatti con i rappresentati di City e Juventus nei mesi di ottobre e dicembre. Contatti che l’allenatore avrebbe chiuso solo in caso di un rinnovo di contratto che però non è mai arrivato.

Il messaggio di Guardiola

Ultimo anno al Manchester City, è questa la tesi che sostengono i giornalisti inglesi. Dopo 10 anni Pep Guardiola potrebbe dire addio al club e magari prendersi anche un anno sabbatico prima di decidere la nuova destinazione. Nulla ancora di stabilito. E nel corso delle ultime settimane si è parlato spesso di Enzo Maresca come un suo possibile sostituto.

Dopo la notizia dell’esonero del tecnico italiano dalla panchina del Chelsea, è proprio lo spagnolo a mandargli un messaggio: “Non ho idea di quale sarà il suo futuro. Dal mio punto di vista, il Chelsea perde un allenatore incredibile. Una grande persona ma è una decisione loro. Io posso solo dire di sentirmi fortunato”.