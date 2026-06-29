Maresca al City, Chelsea all’attacco, Enzo si scusa: i soldi non bastano, Blues durissimi con l’erede di Guardiola

Volano gli stracci tra i Blues e il tecnico italiano, accusato con un comunicato di aver compromesso la passata stagione del Chelsea, "tradito" per passare al Manchester City

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Nel giorno dell’ufficialità dell’approdo sulla panchina del Manchester City del suo ex allenatore, il Chelsea non perdona Enzo Maresca e affida a un durissimo comunicato la propria verità sulla separazione con il tecnico italiano. Una separazione che costringerà l’ex centrocampista della Juventus e i Citizens a pagare un cospicuo indennizzo ai Blues. A quanto pare, però, il denaro non basta per porre rimedio al “tradimento” e la tensione resta altissima, nonostante le scuse dello stesso Maresca.

Maresca al City, il Chelsea va all’attacco

Nel giorno dell’ufficialità del suo approdo al Manchester City, Enzo Maresca è costretto a fare i conti con il duro attacco del Chelsea, sua ex squadra. I Blues, che dopo l’annata deludente ripartiranno dall’ex Real Madrid Xabi Alonso, dimostrano di non aver perdonato il “tradimento” e in un lungo comunicato svelano la loro versione della verità sulla separazione avvenuta a fine 2025, quando l’ex centrocampista della Juventus, con ancora tre anni e mezzo di contratto, chiuse in anticipo il proprio rapporto.

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I Blues puntano il dito contro Maresca

A ulteriore conferma di come la ferita dalle parti di Stamford Bridge bruci ancora, nel suo comunicato, il Chelsea non nomina mai direttamente Maresca. “Il Chelsea FC comprende che la stagione 2025-26 è stata estremamente deludente per il club e i suoi tifosi. Un fattore determinante è stato il disagio causato dai cambiamenti che il club è stato costretto ad apportare alla posizione di allenatore durante il periodo natalizio”, è l’incipit del comunicato.

La versione al veleno del Chelsea

La nota ripercorre dunque le tappe della separazione: “A seguito dei recenti sviluppi, riteniamo importante spiegare ai nostri tifosi che cosa è successo e perché il nostro ex allenatore ha lasciato il club il 1° gennaio 2026. Nell’autunno dello scorso anno, il nostro ex allenatore informò il club della possibilità di succedere a Pep Guardiola al termine della stagione. Ci fu subito chiaro che desiderava fortemente prendere il posto di Guardiola e che era pienamente intenzionato a cogliere l’opportunità, nonostante fosse vincolato da un contratto a lungo termine che non aveva il diritto di rescindere”.

Si passa poi all’addio vero e proprio: “Nel dicembre 2025, il nostro allenatore si è dimesso inaspettatamente e bruscamente dal suo incarico. Ovviamente, siamo rimasti delusi perché non credevamo che i suoi pensieri e il suo cuore fossero rivolti a un altro club e a un’altra opportunità, nonostante fosse arrivato al Chelsea solo l’anno precedente. Nessun club desidera cambiare allenatore a metà stagione. Tuttavia, alla luce della sua decisione, non abbiamo avuto altra scelta se non quella di tutelare i nostri giocatori, i nostri tifosi e il nostro stemma, accettando le sue dimissioni”.

L’indennizzo di City e Maresca al Chelsea

Il comunicato rivela dunque l’accordo con il City e con lo stesso Maresca per un doppio risarcimento. Da circa 20 milioni di euro quello dei Citizens, non dichiarato, quello dovuto dal tecnico al proprio ex club. L’attacco non ha, ovviamente, lasciato indifferente il nuovo allenatore della squadra blue di Manchester, che attraverso un post su Instagram ha provato a far valere la propria posizione e a scusarsi: “A fine dicembre ho preso la difficile decisione di lasciare il Chelsea”, inizia il messaggio dell’ex centrocampista azzurro.

Le scuse (e la bordata) di Maresca al Chelsea

Il messaggio prosegue con una bordata nemmeno troppo velata di Maresca al Chelsea: “La decisione è stata solo mia. L’esperienza al Chelsea mi ha aperto la strada per approdare al Manchester City, un club che conoscevo molto bene. Sono felicissimo di essere entrato a far parte del Manchester City. Ammetto che il mio addio al Chelsea a metà stagione abbia causato disagi al club e me ne scuso, ma non era né mia intenzione né mio desiderio farlo”.

“Sono stato trattato bene da tutti al Chelsea e insieme abbiamo raggiunto grandi successi e creato ricordi che custodirò per sempre. Sono grato al club, alla proprietà e ai tifosi per avermi dato questa opportunità”, conclude il messaggio di Maresca, che a suo modo ha provato a gettare acqua sul fuoco.