Chelsea, Maresca si vendica dopo le accuse: “Eravamo in Conference”. Manchester United, ritorno al passato

Il tecnico italiano ha affidato ai social un lungo messaggio nel quale saluta i tifosi ma lancia anche delle evidenti frecciate al club: “Lascio questo club meglio di come l’ho trovato”. Solskjaer verso la panchina dello United

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un addio polemico e una coda altrettanto amara. Quella che sembrava una storia d’amore tra il Chelsea ed Enzo Maresca si è trasformata in una separazione tossica con tanto di scambio di accuse e frecciate dopo il divorzio. Ma quella dei Blues non è l’unica panchina bollente in Premier League.

L’addio polemico di Maresca

Enzo Maresca di sicuro conosce la sottile arte della comunicazione. Il suo messaggio di addio al Chelsea e ai suoi tifosi a prima vista sembra uguale a quello di tanti altri allenatori che lasciano un club. Ma a leggere tra le righe delle parole postate sulla pagina Instagram si capisce che il tecnico ha intenzione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa a cominciare dalla citazione a cui si affida: “Lascia questo mondo un po’ meglio di come l’hai trovato”, che lascia intendere che al suo arrivo a Stamford Bridges le cose non andavano di certo bene.

Nel messaggio del tecnico italiano c’è il saluto ai calciatori e quello ai tifosi ma nessun riferimento ai vertici del club a testimonianza di un rapporto che negli ultimi mesi si era pareggio detoriorato: “Il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della Conference League. Vado ia con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere. Desidero ringraziare tutto il popolo del Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione in Champions League, la vittoria della Conference League e la vittoria della Coppa del Mondo per club”.

Le accuse del club

Il Chelsea ha già voltato pagina ufficializzando l’arrivo di Liam Rosenior che arriva in Inghilterra dopo l’esperienza maturata nel club “satellite” dello Strasburgo in Ligue 1. A lui il compito di riportare calma in un’abbiente piuttosto agitato nel corso delle ultime settimane. Secondo la stampa inglese infatti Maresca è stato apostrofato come “irrispettoso e poco professionale”. Secondo i dirigenti della squadra inglese il tecnico italiano ha compiuto dei passi falsi imperdonabili quando ha deciso di saltare l’ultima conferenza stampa mettendo anche in difficoltà Caballero, per aver discusso con lo staff medico dei tempi di recupero dei calciatori e per aver cominciato una trattativa con il Manchester City (dove in passato è stato vice di Guardiola).

Manchester United, ritorno al passato

Panchine bollenti in Inghilterra, dopo Maresca infatti a saltare c’è stata anche quella di Amorim che ha salutato il Manchester United e anche in questo caso è risultato fatale, non solo l’andamento dei risultati, ma anche le dichiarazioni del tecnico (che si è lamentato del mercato estivo). Ora però i Red Devils devono guardare al futuro e per farlo sembrano intenzionati a pescare nel passato del club visto che secondo alcune fonti il candidato “traghettatore” potrebbe essere Ole Gunnar Solskjaer, eroe da calciatore ma un po’ meno da tecnico. Ma nella lista dei candidati ci sarebbe anche un altro ex come Ruud Van Nistelrooy.