Mariah Carey alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, è ufficiale

La Fondazione ha reso noto il nome di una delle protagoniste assolute della scena musicale internazionale: come sarà l'evento di San Siro

Sulla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali abbiamo una prima certezza, la presenza di Mariah Carey. La Fondazione Milano Cortina ha reso noto, attraverso un comunicato diffuso nella mattinata di lunedì 15 dicembre che la protagonista assoluta del Natale, nonché voce nota a livello planetario sarà la prima grande ospite internazionale in quello che sarà l’evento che accenderà i riflettori sulle Olimpiadi, il 6 febbraio a San Siro.

Mariah Carey alla cerimonia di Milano Cortina 2026

La presenza di una delle interpreti dalla timbrica e tonalità uniche, sarà la principale attrazione confermata dalla stessa organizzazione, con il tema guida della Cerimonia di Apertura: Armonia.

Nella presentazione di ciò che sarà una fase iconica dei prossimi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, convivono il racconto artistico, creatività e identità italiana con l’evidenza dell’imminente addio a un impianto celebre quanto rappresentativo della città. Proprio dal centro dello stadio Giuseppe Meazza che ospiterà l’evento, la Fondazione ha svelato la prima, grande ospite oltre il titolo, la visione creativa e la prima tra i talenti coinvolti.

Il tema dell’evento

La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, realizzata da Balich Wonder Studio, sarà un’esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale.

La scelta di reclutare una delle pop star più riconoscibili, a livello globale, è il punto di unione tra un linguaggio alto con quello arrivato dalla popolarità.

La conferenza di presentazione della cerimonia di apertura

Che le premesse fossero tali era stato intuito già all’indomani della conferenza di presentazione della cerimonia stessa, ovvero il Presidente Giovanni Malagò (ex numero 1 del CONI), il CEO Andrea Varnier, la Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura e Chairman di Balich Wonder Studio con i sindaci di Milano e Verona, Sala e Tommasi.

Forse l’ultimo vero show, di portata mondiale, che andrà in scena a San Siro: lo stadio da qui al 2031 verrà sottoposto a un progressivo svuotamento di appuntamenti per lasciare spazio al progetto che vedrà collaborare Inter e Milan.

Intanto, da qui al 6 febbraio 2026, il suo ruolo sul fronte dei Giochi sarà centrale per rappresentare quel concetto di armonia quale concetto universale che diventa racconto visivo ed emozionale divenuto il filo conduttore, e di ispirazione, per questo evento.

Malagò, Sala e Fontana tra gli altri

Omaggio a Giorgio Armani

Il primo nome annunciato in quella sede è stato quello dell’attrice e cantante Matilda De Angelis, nota a livello internazionale grazie alle sue interpretazioni divenute celebri in primis quella accanto a Nicole Kidman ma i titolo abbondano. Alla sua voce il compito di guidare la cerimonia.

A lavorare alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 ci sarà una squadra di creativi di altissimo livello guidata da Marco Balich, già autore di memorabili Cerimonie Olimpiche. Il team include:

Simone Ferrari, Creative Director e Deputy Creative Lead

Damiano Michieletto, Creative Director

Lida Castelli, Protocol Creative Director

Lulu Helbaek, Creative Director

Sono state presentate anche alcune delle eccellenze che lavoreranno alla Cerimonia di Apertura:

Paolo Fantin, Production Designer

Andrea Farri, Music Director

Massimo Cantini Parrini, Costume Designer

Durante la conferenza stampa, è stato annunciato un tributo speciale a Giorgio Armani, simbolo dell’eccellenza italiana e amico dello sport, che coniuga creatività, rigore e passione per i valori che ci rendono orgogliosi.

Confermata la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che seguirà l’evento che andrà in scena a Milano nello stadio Meazza. I lavori di allestimento dovrebbero incominciare a breve, a gennaio, considerate le infrastrutture già evolute come metro e percorsi. Come nota finale, non poteva mancare il riferimento alla cerimonia di chiusura che sarà invece il 22 febbraio all’Arena di Verona, città rappresentata dal sindaco, ex calciatore, Damiano Tommasi.