Marilungo resta in attesa

Guido Marilungo non ha ancora una squadra.

L'attaccante marchigiano, che si è recentemente svincolato dall'Atalanta, sembrava avere richieste in serie B: Padova e Livorno, in particolare, pareva avessero tastato il terreno. Ma nel caldo agosto non se n'è fatto più nulla.

Negli ultimi giorni all'ex Sampdoria sono arrivate proposte anche dalla serie C. Il classe 1989 sfoglia la margherita: è tanta la voglia di giocare con continuità dopo anni in cui è stato impiegato sporadicamente.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 14:45