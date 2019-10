Marini gongola: "Mi sono divertito"

Se per Valentino Rossi il Gp del Giappone ha avuto un esito amaro a causa della caduta che l’ha messo fuori causa a quattro giri dalla fine, tutt’altro è l’umore del fratello Luca Marini, che a Motegi ha ottenuto il secondo successo della stagione dopo quello in Thailandia.

"È stata una grandissima gara e un'altra bella vittoria. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in tutte le condizioni, forse il passo non era lo stesso della Thailandia per tentare di andare via e ho preferito gestire al meglio la gomma all'inizio" il commento di Marini, che ha poi ricostruito la gara.

"Non siamo partiti molto forte e Tom (Luthi, ndr) ha ricucito il gap. Quando mi ha sorpassato ho cercato di rimanere concentrato, non commettere errori e di rimanere in scia per non compromettere lo pneumatico posteriore. Mi sono divertito, forse di più che a Buriram, è stata una gran lotta".



SPORTAL.IT | 20-10-2019 13:26