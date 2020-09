Marino attende una risposta dal sindaco di Brindisi

Nando Marino, presidente della Happy Casa Brindisi, ha parlato con il Nuovo Quotidiano di Puglia, soffermandosi sulla questione legata ai tifosi.

“Abbiamo già inviato una lettera dettagliata al sindaco di Brindisi Riccardo Rossi – ha raccontato -. Gli abbiamo chiesto di poter aprire al pubblico il PalaPentassuglia, ovviamente rispettando tutti i protocolli obbligatori per questa fase, per una capienza del 25 per cento. Adesso restiamo in attesa di una risposta”.

OMNISPORT | 30-09-2020 17:39