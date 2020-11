Marino: "Ci siamo anche divertiti"

La terza vittoria di fila della Spal fa sorridere anche Pasquale Marino: “Sicuramente abbiamo fatto un’ottima partita e di positivo c’è stata la volontà di continuare a giocare anche quando siamo passati in vantaggio. Certo, potevamo anche cercare con più convinzione la rete del 3 a 0 che avrebbe poi messo la parola fine alla partita, senza avere la paura di un ritorno in partita degli avversari. Però c’è andata bene, non abbiamo preso gol ed è qualcosa di positivo”.

“Nonostante sia stato fatto qualche passaggio in più, che a volte può essere davvero negativo se iniziamo a specchiarci, la squadra ha dato l’impressione di divertirsi. Al di là di questo, i ragazzi hanno interpretato la partita sempre con la volontà di arrivare bene negli ultimi metri, tirando tante volte in porta, giocando molto sugli esterni e rischiando pochissimo”.

OMNISPORT | 07-11-2020 08:05