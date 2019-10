Marino: "Data storica, grazie tifosi"

Il presidente di Brindisi, Ferdinando Marino, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria di Milano contro la corazzata Olimpia. “E’ una data storica, quella del 13 ottobre del 2019, che spero verrà ricordata anche tra cento anni. Un applauso, oltre che ai giocatori e a tutto lo staff, va agli oltre 300 tifosi che erano presenti. E poi una dedica la farei anche al mio nipotino che si chiama come me” ha detto ai microfoni di Radio Rai.

“Ora i ragazzi vanno in Lituania, io torno a casa perché devo lavorare e pagare gli stipendi. Questa volta lo pagherei doppio a Tyler Stone (6 su 8 da 3 per lui, ndr) ma non diteglielo” ha concluso ridendo.

SPORTAL.IT | 13-10-2019 19:54