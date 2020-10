Marino: "Non parlo di svolta ma..."

Il tecnico della Spal Pasquale Marino in conferenza stampa esprime ottimismo in vista della partita contro la Reggina nonostante i molti assenti: “Mi aspetto di migliorare perchè il coraggio non è mai mancato. Entusiasmo e condizione sono aumentate e possiamo fare ulteriori passi avanti. Non credo si debba parlare di svolta, ma guardiamo di partita in partita ed i prossimi due test saranno impegnativi”.

“Dovremo stare attenti innanzitutto a noi stessi senza avere cali di intensità ed attenzione. Loro sono aggressivi, con qualità ed entusiasti”. I ballottaggi a centrocampo: “Tutti hanno recuperato bene e sceglieremo in base alla partita. Chi giocherà avrà il supporto di un compagno con la preparazione di qualche staffetta”.

Esposito ancora non si è sbloccato: “Ha sempre fatto partite più che sufficienti e se ci aspettiamo tutto subito da un ragazzo di diciotto anni abbiamo problemi grossi. Anche col Vicenza si è creato le sue opportunità, ora per necessità si sta sacrificando molto bene nel fare la prima punta”.

OMNISPORT | 31-10-2020 15:47