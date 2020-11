Marino: "Numeri sotto gli occhi di tutti"

Il tecnico della Spal Pasquale Marino parla alla vigilia del match contro la Salernitana, in primis della maxi squalifica di Castro: “Ci sarà ricorso? Penso di sì. Per quanto riguarda la sostituzione, non ho ancora deciso, ma abbiamo delle idee. Possiamo aggiungere un attaccante o alzare un centrocampista, vedremo domani”.

Sulla Salernitana: “A differenza del Vicenza che palleggia di più con lo stesso modulo, la Salernitana gioca più in verticale, chiudendosi per ripartire. Dovremo limitare i giocatori di qualità come Tutino, Cicerelli o Kupisz”.

La squadra è in crescita: “Abbiamo il migliore attacco del campionato è questo è un motivo di orgoglio per me. Quando torneranno tutti speriamo di crescere ancora di più. Però rispetto all’inizio abbiamo cambiato tante cose in positivo e sotto tutti i punti di vista. E i numeri lo certificano, sono chiari. Riusciamo a riempire di più l’area, ma quello che più conta è, e sarà, l’approccio al match. La strada da percorrere è questa, ma non abbiamo raggiunto il top della condizione fisica e tattica. Ripeto abbiamo ampi margini di miglioramento”.

OMNISPORT | 05-11-2020 15:55