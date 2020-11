Marino severo: "Nella ripresa non abbiamo giocato"

Il tecnico della Spal Pasquale Marino ha commentato la vittoria contro la Reggina: “Dopo essere rimasti in superiorità numerica abbiamo avuto l’occasione per segnare, poi abbiamo rallentato e nel finale del primo tempo abbiamo avuto l’occasione per chiuderla. Nella ripresa non abbiamo giocato, i nostri avversari hanno impostato la gara sul ritmo e sulle giocate in verticale per gli attaccanti: abbiamo sofferto e regalato qualche opportunità”.

Per la Spal è la seconda vittoria di fila: “La classifica comincia a essere discreta, e ci dice che dobbiamo ancora lavorare tanto, i margini di miglioramento sono numerosi. Il calo? Probabilmente abbiamo pensato di poter gestire il risultato quando in realtà se non partiamo da dietro e non facciamo le nostre giocate perdiamo tanto in qualità. Dobbiamo imparare a chiudere le partite quando ne abbiamo la possibilità. Prendo di buono tutto della partita perché siamo stati in grado di soffrire”.

OMNISPORT | 01-11-2020 18:47