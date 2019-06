Marino spiega quale sarà il nuovo ruolo di Dybala

All’Inter in uno scambio con Icardi? All’estero dove non mancano pretendenti? Ceduto per far cassa o punto di partenza della nuova Juventus? Resta ancora incerto il futuro di Paulo Dybala. Non è l’unico bianconero che aspetta di conoscere il nuovo allenatore per capire che spazio ci sarà per lui (vale anche per diversi centrocampisti) ma la Joya è forse il caso più scottante. Con Allegri non era finita benissimo: l’ex tecnico ha provato ad abbassarlo a centrocampo, a cambiargli ruolo più volte ma nell’ultima stagione il rendimento dell’argentino è stato al di sotto delle aspettative.

I MOTIVI – Per parecchi addetti ai lavori il problema principale è lo scarso feeling (tecnico ma non solo) con Ronaldo, mentre per i tifosi la colpa principale è di Allegri che non avrebbe saputo valorizzarlo. Cosa succederà ora? Prova a spiegarlo Pierpaolo Marino. L’ex dg di Napoli e Atalanta parla a Radio sportiva e lega tutto alla presenza di Sarri, sostenendo che con lui la conferma di Dybala avrebbe un senso, con un ruolo alla Mertens che con l’ex tecnico azzurro ha fatto valanghe di gol: “Con altri allenatori bisognerà vedere”.

CASO HIGUAIN – Lo stesso Sarri potrebbe anche cambiare il destino di Higuain che a oggi non risulta nei piani dei bianconeri. Marino dice: “Un eventuale cessione deve avere il placet di Sarri se sarà ufficialmente l’allenatore della Juve. Se la Juve fa delle scelte lo fa dal punto di vista tecnico e comportamentale. Il feeling tra Higuain e la Juve si è interrotto l’anno scorso. Dipende dalla scelta del nuovo allenatore”.

SPORTEVAI | 11-06-2019 11:23