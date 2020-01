Mario Balotelli, Capodanno col botto: illeso

Il 2020 non è cominciato nel migliore dei modi per Mario Balotelli: l’attaccante del Brescia, mentre rincasava con la sua Fiat 500 Abarth dalla festa di Capodanno, è stato suo malgrado coinvolto in un incidente intorno alle 6 di mattina. L’amico alla guida dell’auto in un momento di disattenzione ha toccato con le ruote il marciapiede, riportando danni all’anteriore e alle ruote.

Nessuna conseguenza per i due: Balotelli ha poi incaricato una persona di chiamare il carro-attrezzi per la rimozione. Sui social per alcune ore si è scatenato un polverone, quando sono state postate le immagini di una Ferrari semi-distrutta, relativa però a un incidente avvenuto due giorni fa nella zona di Desenzano del Garda. Una fake news poi smentita ma che è bastata a scatenare per qualche ora i leoni da tastiera.

SPORTAL.IT | 02-01-2020 06:57