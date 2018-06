Mario Balotelli castigato dopo un mese

Mario Balotelli è riuscito a centrare un nuovo record.

L’attaccante italiano, tornato in Nazionale grazie all’arrivo di Roberto Mancini, è riuscito a farsi squalificare ad oltre un mese di distanza dalla fine del campionato francese.

La punta si è vista notificare la decisione della Commissione Disciplinare della Ligue 1 nella giornata di giovedì, quando il campionato è finito il 19 maggio scorso. La squalifica, due turni, è stata comminata per una simulazione effettuata nella 37esima giornata, quando SuperMario fece espellere Diomandé per fallo da ultimo uomo senza essere stato minimamente toccato.

La Federcalcio ha preso la sua decisione con dei tempi veramente biblici e che mettono adesso anche a repentaglio la permanenza in Francia dell’ex bomber di Milan ed Inter. Non più con la maglia del Nizza ma con quella del Marsiglia di Rudi Garcia che si è detto disposto ad accoglierlo.

Poche settimane fa Balotelli è stato anche al centro di una polemica con Matteo Salvini, attuale Ministro dell’Interni dell’Italia.

“E’ l’ora che l’Italia diventi più aperta, come fanno Francia e Inghilterra – ha detto l’attaccante dal ritiro della Nazionale -. Fare il capitano per me non cambierebbe più di tanto, io sono qui per fare gol non per fare il capitano. Si può essere un esempio anche senza fascia: ma può essere un bel segno per gli altri, soprattutto per gli immigrati africani. Sarebbe un segnale forte. Ma per me è importante giocare bene e fare gol”.

Immediata la replica di Salvini: “Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde – le parole del segretario della Lega ai microfoni di Rtl 102.5 -. Spero che l'allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrata una persona umile in grado di mettere d'accordo tutti”.

