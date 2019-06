Mario Balotelli 'chiama' il Parma

Ospite dell'Istituto Boldani di Parma per parlare di razzismo e integrazione insieme a 400 studenti, Mario Balotelli ha anche rilasciato dichiarazioni in merito al suo futuro.

Alla domanda sulla sua prossima squadra risponde: "Non ho deciso niente e non ho neppure parlato di dove giocherò la prossima stagione con il mio procuratore. Prima ho voglia di un po' di vacanza. Io al Parma? Sarebbe un onore".

Ritorno di fiamma, dunque, per l'ex attaccante di Milan e Inter che già nella scorsa estate ha preso in considerazione la possibilità di tornare in Italia e giocare con la maglia dei crociati.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 14:21