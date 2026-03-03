Balotelli si allena con il Chievo Verona, la guerra blocca il rientro a Dubai e all'Al-Ittifaq

In attesa del rientro di quanti desiderano fare rientro in Italia, c’è chi non intende assolutamente lasciare il nostro Paese per imbarcarsi dopo quanto accaduto e il peggioramento della guerra estesa ormai all’intero Golfo Persico. Mario Balotelli è uno di questi.
Balotelli si allena con il Chievo
L’attaccante bresciano aveva deciso di accettare la proposta dell’Al-Ittifaq ma l’acuirsi della crisi e dei bombardamenti lo ha indotto a riflettere. Anche oggi si è allenato con il Chievo ospite, non tesserato, della società e ha postato una storia su Instagram da Verona.
L’intenzione di Balo, a quel che pare, sarebbe quella di continuare ad allenarsi fino a quando la situazione non sarà chiara: il suo rientro a Dubai non è affatto imminente, visto quanto accaduto nella notte del 2 marzo e la riapertura parziale dell’aeroporto.
Il legame tra Chievo Verona e Dubai
A fare da link, in questa vicenda delicata quanto precaria sul versante geopolitico è il presidente del club veronese, Pietro Laterza, imprenditore torinese dell’edilizia, che ha deciso di investire nel calcio tra Verona e gli Emirati.
È stato lui, un paio di mesi fa, a ingaggiare lo svincolato Balotelli, 35 anni, per l’Al-Ittifaq, squadra di Dubai nella serie B araba e acquistata proprio dall’imprenditore.
La situazione monitorata dal Ministero Affari esteri
Rammentiamo che, a casa della crisi internazionale, nella giornata di ieri c’è stata una riunione del ministro degli Esteri Antonio Tajani con gli ambasciatori in Iran e della regione per valutare l’andamento delle operazioni militari di Israele e Stati Uniti.
Il ministro ha creato una “Task Force Golfo” che rafforzerà il lavoro dell’Unità di Crisi e sosterrà l’impegno delle ambasciate e dei consolati nella regione per far fronte alle migliaia di richieste di assistenza delle migliaia di cittadini bloccati nei paesi del Golfo. L’ambasciata negli Emirati e quella in Qatar sono riuscite a far spostare dagli aeroporti in alberghi tutti i passeggeri in attesa. Al momento, si legge, nel comunicato del Ministero, non ci sono previsioni di riapertura degli aeroporti.