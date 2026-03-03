Balotelli si allena con il Chievo Verona, la guerra blocca il rientro a Dubai e all'Al-Ittifaq

Il giocatore si allena a Verona in attesa del possibile rientro negli Emirati Arabi, dove gioca nella squadra di proprietà del presidente Laterza

In attesa del rientro di quanti desiderano fare rientro in Italia, c’è chi non intende assolutamente lasciare il nostro Paese per imbarcarsi dopo quanto accaduto e il peggioramento della guerra estesa ormai all’intero Golfo Persico. Mario Balotelli è uno di questi.

Balotelli si allena con il Chievo

L’attaccante bresciano aveva deciso di accettare la proposta dell’Al-Ittifaq ma l’acuirsi della crisi e dei bombardamenti lo ha indotto a riflettere. Anche oggi si è allenato con il Chievo ospite, non tesserato, della società e ha postato una storia su Instagram da Verona.

L’intenzione di Balo, a quel che pare, sarebbe quella di continuare ad allenarsi fino a quando la situazione non sarà chiara: il suo rientro a Dubai non è affatto imminente, visto quanto accaduto nella notte del 2 marzo e la riapertura parziale dell’aeroporto.

Il legame tra Chievo Verona e Dubai

A fare da link, in questa vicenda delicata quanto precaria sul versante geopolitico è il presidente del club veronese, Pietro Laterza, imprenditore torinese dell’edilizia, che ha deciso di investire nel calcio tra Verona e gli Emirati.

È stato lui, un paio di mesi fa, a ingaggiare lo svincolato Balotelli, 35 anni, per l’Al-Ittifaq, squadra di Dubai nella serie B araba e acquistata proprio dall’imprenditore.

La situazione monitorata dal Ministero Affari esteri

Rammentiamo che, a casa della crisi internazionale, nella giornata di ieri c’è stata una riunione del ministro degli Esteri Antonio Tajani con gli ambasciatori in Iran e della regione per valutare l’andamento delle operazioni militari di Israele e Stati Uniti.

Il ministro ha creato una “Task Force Golfo” che rafforzerà il lavoro dell’Unità di Crisi e sosterrà l’impegno delle ambasciate e dei consolati nella regione per far fronte alle migliaia di richieste di assistenza delle migliaia di cittadini bloccati nei paesi del Golfo. L’ambasciata negli Emirati e quella in Qatar sono riuscite a far spostare dagli aeroporti in alberghi tutti i passeggeri in attesa. Al momento, si legge, nel comunicato del Ministero, non ci sono previsioni di riapertura degli aeroporti.