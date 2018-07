Mario Balotelli: è scoppiato un nuovo caso

Mario Balotelli è al centro di un nuovo caso.

L’attaccante non si è presentato al primo giorno del raduno del Nizza in vista della prossima stagione scatenando la dura reazione di Patrick Vieira, nuovo tecnico dei francesi.

L’ex centrocampista di Inter e Juventus ha usato dei toni duri sia nei confronti di Supermario sia nei confronti di Plaea, l’altro calciatore del Nizza che senza nessun avviso non si è presentato: “Il programma prevedeva che tutti i giocatori fossero qui, purtroppo mancano questi due e cercheremo di capire perché – le sue parole -. Balotelli mi ha chiesto un supplemento di vacanze? No, era previsto che oggi fosse qui e così non è".

“Voglio sapere cosa vuole fare perché il mio desiderio è tenere solo i giocatori che vogliono far parte del progetto” ha aggiunto Vieira parlando di Balotelli che ha diversi estimatori sia in Italia che in Francia con il Marsiglia in prima fila.

La versione dei fatti che arriva dall’entourage dell’ex Milan ed Inter tra le altre è però differente: Mario avrebbe avvertito da tempo del suo arrivo in ritardo al raduno dipeso sia dall’impegno con la Nazionale italiana sia dallo slittamento di alcuni voli internazionali.

Quel che è certo è che Balotelli non potrà eventualmente partecipare alle prime due giornate di Ligue1 a causa di una squalifica che gli è stata inflitta ad oltre un mese di distanza dalla fine del campionato francese per una simulazione.

Qualche settimana fa Balotelli è stato anche al centro di una polemica con Matteo Salvini, attuale Ministro dell’Interni dell’Italia.

“E’ l’ora che l’Italia diventi più aperta, come fanno Francia e Inghilterra – ha detto l’attaccante dal ritiro della Nazionale -. Fare il capitano per me non cambierebbe più di tanto, io sono qui per fare gol non per fare il capitano. Si può essere un esempio anche senza fascia: ma può essere un bel segno per gli altri, soprattutto per gli immigrati africani. Sarebbe un segnale forte. Ma per me è importante giocare bene e fare gol”.

Immediata la replica di Salvini: “Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde – le parole del segretario della Lega ai microfoni di Rtl 102.5 -. Spero che l'allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrata una persona umile in grado di mettere d'accordo tutti”.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 15:40