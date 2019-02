Mario Balotelli, fine carriera a sorpresa

Mario Balotelli, appena arrivato all'Olympique Marsiglia, pensa già al proprio futuro. In un'intervista rilasciata alla trasmissione Quelli che il Calcio su Rai2, l'ex punta del Nizza ha ammesso che tornerebbe in Italia per chiudere la carriera a Brescia.

"Il calcio italiano è fin troppo tattico e un po’ noioso, non ho pensato concretamente a tornare in serie A in questi mesi, però non posso negare che mi piacerebbe chiudere la carriera al Brescia", sono le parole di SuperMario.

Balotelli è legato a un contratto di sei mesi con il Marsiglia, e c'è già chi ipotizza un suo futuro nelle Rondinelle in caso di promozione in serie A.

SPORTAL.IT | 03-02-2019 11:55