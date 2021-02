Mario Balotelli, sfogo sui social

L’attaccante del Monza Mario Balotelli si confessa sui social rispondendo alle domande dei suoi tifosi. Su Instagram SuperMario, attualmente fermo per infortunio, si è sfogato riguardo alla sua situazione sentimentale: “Sono felice, mi manca solamente l’amore per raggiungere quella felicità a 360 gradi”.

“Se mi manca qualche ex? Veramente no… il passato è passato per un motivo più che valido secondo me!”, ha detto ancora SuperMario, che non ha rimpianti.

OMNISPORT | 09-02-2021 09:31