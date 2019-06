Mario Balotelli si offre a un altro club di serie A

Mario Balotelli vuole tornare in serie A. L’attaccante bresciano considera conclusa la sua esperienza in Francia dopo tre stagioni e spera di trovare un club in Italia.

Secondo il Secolo XIX, oltre alle già note Fiorentina e Parma nella lista delle società che potrebbero rinforzare la rosa con SuperMario nella prossima stagione ci sarebbe anche il Genoa.

L’agente Mino Raiola avrebbe proposto il suo nome alla dirigenza del Grifone: un’ipotesi suggestiva, ma resta il nodo ingaggio. A meno di ripensamenti economici da parte del giocatore, Balotelli non vorrebbe scendere sotto i 4 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio troppo alto per i club di fascia media del campionato italiano, a cui l’ex Milan e Inter punta dopo le porte chiuse delle big.

Difficilmente quindi la trattativa potrà andare in porto. Balotelli è stato accostato anche alla nuova Fiorentina di Rocco Commisso, che dopo alcune dichiarazioni di apertura avrebbe scartato la possibilità di un arrivo a Firenze del giocatore. Il nome di Balotelli non sarebbe stato trattato durante la riunione di mercato con Antognoni, Montella e Pradé: la priorità dei gigliati è trattenere Chiesa e convincerlo a non accettare le avances juventine.

Ancora più improbabile l’opzione Parma, come ha confermato il direttore sportivo Faggiano a Tv Parma: “Il nostro compito è quello di tenere conto del bilancio, per cui, se devo comprare dieci giocatori, la soluzione Balotelli non è più valida”.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 24-06-2019 16:00