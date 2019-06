Mario Balotelli sta per tornare in Serie A: offerta in arrivo

Mario Balotelli vuole tornare in Italia, anche a costo di tagliarsi lo stipendio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Parma starebbe preparando l’offerta ufficiale per arrivare a SuperMario, che a fine mese si svincolerà a parametro zero dal Marsiglia.

Gli emiliani avrebbero intenzione di proporre alla punta bresciana un ingaggio da 2 milioni di euro più bonus. L’offerta che comprende premi e bonus vari, sarà concretizzata entro i prossimi dieci giorni: il direttore sportivo Faggiano è convinto di poter strappare l’assenso all’ex Inter e Milan.

Balotelli si sta attualmente allenando sul campo di Castel Mella, un paesino di 11 mila abitanti in provincia di Brescia, in attesa di capire in quale società andrà a giocare. Oltre al Parma, sulle sue tracce ci sono anche Fiorentina e Genoa. Ma gli emiliani sono in vantaggio e sarebbero pronti a sacrificare Gervinho, che ha mercato in Francia e in Turchia, per arrivare a SuperMario.

Il tecnico dei crociati Roberto D’Aversa si è espresso così su Balotelli nei giorni scorsi: “Che abbia qualità enormi è fuori discussione e lo ha anche dimostrato, soprattutto, in Nazionale. E’ chiaro che ha fatto meno di quelle che sono le sue potenzialità. Se vogliamo, il percorso inverso a quello di Gervinho arrivato a Parma lo scorso anno accompagnato da tanto scetticismo e poi rivelatosi la vera arma in più. Non giudico il ragazzo perchè non lo conosco caratterialmente ma è un giocatore importante che sarebbe utile a ogni squadra”.

Mancini è pronto a riaccoglierlo in Azzurro: “Lui sa come la penso e i messaggi sul razzismo non erano assolutamente diretti alle mie convocazioni. Ci conosciamo bene. Mario ha le qualità tecniche per giocare ai livelli più alti, ma può fare molto di più e non gioca al 100%, altrimenti segnerebbe 3-4 gol a partita. L’ho allenato da quando ha 17 anni, può fare molto di più, quando gioca al 100% vale per quattro giocatori invece si accontenta di farlo a livelli bassi e per me non va bene. Ha dodici mesi per tornare in Nazionale e dipende solo da lui”.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 13:46