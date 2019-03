Mario Chalmers: "Ecco cosa porto a Bologna"

Reduce da un grave infortunio, Mario Chalmers ha deciso di ripartire da Bologna: "Ho fatto un paio di workout estivi con Charlotte e Houston senza seguito".

"Nessuno mi ha offerto un contratto serio – rivela Chalmers alla Gazzetta dello Sport -, volevo una chance per tornare in campo e dimostrare che sono ancora un giocatore vero. Ho cambiato agente e subito ho trovato lavoro".

"Langdon mi ha caldeggiato questa soluzione, poi ho sentito anche Curtis Jerrells che me ne ha parlato bene. So che alla Virtus hanno giocato Sugar Richardson e Manu Ginobili. E l'approccio coi tifosi è stato positivo" ha continuato il playmaker statunitense.

In conclusione, l'ex Menphis garantisce: "Porto esperienza, leadership, mentalità vincente e capacità di gestire la pressione quando l'avversario è in rimonta. La Virtus è forte, ma ho visto che ha problemi a controllare la partita".

SPORTAL.IT | 06-03-2019 14:20