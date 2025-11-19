L'ex campione di ciclismo ancora ricoverato ad Ancora per via del cuore e delle complicazioni seguite al primo, grave episodio che lo aveva colpito anni addietro e che ha reso necessario il rallentamento che ha spiegato egli stesso

Senza appellarsi ad alcun filtro, Mario Cipollini dal suo letto ha registrato un video per aggiornare quanti lo seguono con affetto, dimostrando vicinanza, dopo la comunicazione del suo ricovero presso l’ospedale di Ancona, nel reparto che lo segue da quando il suo cuore matto ha incominciato a fare le bizze. L’ex Campione del Mondo di ciclismo è apparso molto provato, di certo stanco e dolorante, ha ammesso che ci sono stati cambiamenti di percorso rispetto al previsto. Ha tentato di rassicurare il suo pubblico, rimandando ad oggi ulteriori dettagli sull’iter seguito dagli specialisti che stanno monitorando la sua situazione cardiaca e circolatoria.

Mario Cipollini registra un nuovo video dall’ospedale

“Non si molla di un millimetro”, ha detto il campione azzurro, in attesa di comunicare ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute. Meno di 24 ore fa, lo stesso ex corridore aveva comunicato in un video girato secondo le medesime modalità, senza filtri e in autonomia, al pubblico la delicatezza della sua posizione sul versante cardiologico, condividendo i dettagli relativi alla sua salute in un post, pubblicato su Instagram che lo ritrae in una struttura ospedaliera, seduto sul letto del reparto in attesa di un nuovo, eventuale intervento al cuore. L’impianto di un defibrillatore, per la precisione.

“Oggi è stata una giornata veramente complicata. Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo, ma volevo tranquillizzarvi che è andato tutto bene con variazioni del percorso”, ha specificato nel video di pochi minuti che lo ritrae con elettrodi e una sacca del ghiaccio poggiata sul petto. A breve avremo conferma o meno di quel che aveva anticipato nella giornata di martedì, ovvero l’eventualità di un piccolo intervento, quello relativo a un defribrillatore sottocutaneo.

L’annuncio nel primo video: ricovero necessario

“Purtroppo ho un po’ di problemi, il mio cuore – aveva detto nel primo video – continua a fare un po’ le bizze. L’anno scorso avevo fatto una operazione in cui mi avevano inserito un loop. Qui ho un piccolo registratore con il quale tramite telefono cellulare e un’applicazione qua ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca, di frequenza. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all’ordine e detto: ‘Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio’. Fare lo studio significa che entrano dall’inguine e vanno a cercare con delle sonde di ri-stimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso, e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema”, quello che ha riportato nel contenuto pubblicato che fotografa una storia complessa.

Interventi, controlli, monitoraggi e studi sul cuore di un ciclista che è stato protagonista assoluto e che oggi vive un nuovo capitolo di questo percorso, anche ospedaliero.

L’ipotesi defibrillatore sottocutaneo

L’ipotesi che sarebbe stata avanzata dagli specialisti che hanno in cura Cipollini, ripetutamente sottoposto a interventi mirati in passato, è assai chiara e senza alcuna remora lo stesso ex corridore ne aveva raccontato i passaggi fissando la possibilità dell’intervento nel post di ieri.

“Nel mio caso – prosegue – si parla anche ipoteticamente di un defibrillatore sottocutaneo ma spero assolutamente che non sia il mio caso”, aveva detto. Oggi capiremo l’esatto percorso del ciclista che è parso provato ma vigile e reattivo, nell’ultimo contenuto pubblicato su Instagram.

Il defibrillatore, cos’è e a che serve

Il defibrillatore, si legge sul sito dell’AIAC Aritmologia, è un dispositivo impiantato sotto la pelle che rileva e interrompe le aritmie cardiache pericolose attraverso una scarica elettrica, prevenendo la morte cardiaca improvvisa.

Rispetto ai defibrillatori tradizionali, non ha elettrocateteri all’interno del cuore e del circolo sanguigno, il che riduce i rischi di complicanze infettive e meccaniche. È composto da un generatore e un elettrodo, posizionati chirurgicamente sotto la pelle, e monitora costantemente il ritmo cardiaco per intervenire in caso di anomalie.

I ricoveri precedenti e come sta Cipollini

Cipollini è stato ricoverato già agli Ospedali Riuniti di Ancona per due interventi noti (ad essi si abbinano comunque accertamenti, esami diagnostici e test ad alta specializzazione) perché, nell’ultima parte della carriera, il campione aveva avuto episodi di fibrillazione atriale, cioè un ritmo non coordinato della parte alta del cuore, gli atrii. Da allora ha avuto episodi che si sono ripetuti con una certa frequenza. Inoltre è stato colpito anni addietro da una miocardite, tenuta sotto controllo dagli specialisti e dall’equipe che segue l’ex campione di ciclismo.

Oggi avremo conferma diretta dal Re Leone dell’operazione subita e di che tipo di intervento sia stato effettuato, stando al video pubblicato nella serata di martedì 18 novembre, con cui Cipollini ha anticipato delle nuove notizie sulla sua salute.