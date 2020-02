Mario Ghiacci chiama a raccolta i tifosi dell’Allianz Trieste in vista del rush finale. "Nelle prossime settimana potremo giocarci in casa gli scontri diretti e le partite decisive – dice al ‘Piccolo’ -. Avremo Pistoia e Roma all’Allianz Dome, il nostro palazzetto dovrà diventare un fattore in grado di trascinarci in una corsa salvezza che sarà senza esclusione di colpi".

"La vittoria contro Sassari ci ha tolto un bel macigno dallo stomaco" ammette poi il presidente dei giuliani, tornando alla sfida di domenica decisa sulla sirena da Fernandez.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 12:34